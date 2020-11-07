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Неймар вызван в сборную Бразилии, несмотря на травму

04:28
Неймар. Фото Instagram
Неймар. Фото Instagram
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Нападающий «ПСЖ» Неймар получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в ноябре. По словам главного тренера национальной команды Тите, игрок точно пропустит игру против Венесуэлы 13 ноября из-за травмы бедра, но через 4 дня поедет с командой на встречу с Уругваем.

Напомним, Неймар полуичл повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Истанбула» (2:0).

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец провел 4 матча в лиге 1, забил 2 гола и сделал 3 передачи.

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