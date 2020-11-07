Неймар вызван в сборную Бразилии, несмотря на травму
Нападающий «ПСЖ» Неймар получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в ноябре. По словам главного тренера национальной команды Тите, игрок точно пропустит игру против Венесуэлы 13 ноября из-за травмы бедра, но через 4 дня поедет с командой на встречу с Уругваем.
Напомним, Неймар полуичл повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Истанбула» (2:0).
В нынешнем сезоне 28-летний бразилец провел 4 матча в лиге 1, забил 2 гола и сделал 3 передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.