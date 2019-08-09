Неймар выступил с заявлением после снятия с него обвинения в изнасиловании

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар выступил с заявлением после того, как стало известно, что ему не будет предъявлено обвинение в изнасиловании. Прокурор штата Сан-Паулу Флавия Мерлини поддержала это решение ввиду недостатка доказательств вины футболиста.

– Это будет глава в моей жизни, которая никогда не забудется по многим причинам, главная из которых – ущерб, причиненный мне, моей семье и людям, которые действительно знают меня, – написал Неймар в Instagram. – Я буду честен и не скажу, что счастлив.

Да, мой мир рухнул, и я упал на землю ... но, как гласит одна легенда в джиу-джитсу, "для многих земля – ​​это конец всего, для нас – это только начало". Пусть это будет началом не только для меня, но для всех, кто пострадал от такого рода ложных обвинений и, в основном, для каждой женщины, которая действительно является жертвой этого акта. Я желаю, чтобы вы были сильны, сражались и достигли всего, чего вы все заслуживаете!

Обвинения против Неймара выдвинула бразильская модель Нажила Триндаде. Она подала заявление в полицию, в котором сообщила, что 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. По ее словам, Неймар бил ее и вел себя грубо. Кроме того, девушка назвала его наркоманом. Сам бразилец все отрицал и говорил, что это шантаж.

Так, давая показания во второй раз, она сообщила, что Неймар дал ей пощечину и отказался пользоваться презервативом во время полового акта. Ранее она об этом не упоминала. По ее словам, она отказала игроку в половом акте без презерватива. Полицейские сочли ее слова неубедительными и не стали открывать дело.