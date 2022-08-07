Неймар выложил фото с Месси после разгромной победы над «Клермоном»

Форвард «ПСЖ» Неймар опубликовал новый пост в соцсетях после победы в матче первого тура чемпионата Франции против «Клермона» (5:0).

30-летний бразилец выложил фотографию из самолета с Лионелем Месси.

Неймар и Лионель Месси. Фото Соцсети

Лионель Месси сделал результативную передачу и отличился дублем (один из голов аргентинец забил ударом через себя). Также у «ПСЖ» забили Маркиньюс, Ашраф Хакими и Неймар. На счету Неймара также 3 голевых паса.

Во втором туре чемпионата Франции «ПСЖ» 13 августа сыграет дома против «Монпелье», «Клермон» днем позже встретится в гостях с «Реймсом».