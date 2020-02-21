Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Неймар впервые за шесть лет пропустит карнавал в Рио

20:06
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Неймар через Instagram сообщил, что он пропустил карнавал в Рио в эти выходные. Как отмечается, это произойдет впервые за шесть лет.

— С большой радостью сообщаю, что я пропущу карнавал в Рио. Вот и все. На этот раз никаких дискуссий на этот счет, — сказал Неймар.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир