Неймар впервые за шесть лет пропустит карнавал в Рио
20:06
Нападающий «ПСЖ» Неймар через Instagram сообщил, что он пропустил карнавал в Рио в эти выходные. Как отмечается, это произойдет впервые за шесть лет.
— С большой радостью сообщаю, что я пропущу карнавал в Рио. Вот и все. На этот раз никаких дискуссий на этот счет, — сказал Неймар.
Neymar confirms he's missing the Rio Carnival for the first time in six years ?— ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2020
(via NeymarJR/Instagram) pic.twitter.com/4VnYAAuRyG
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