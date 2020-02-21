Неймар впервые за шесть лет пропустит карнавал в Рио

Нападающий «ПСЖ» Неймар через Instagram сообщил, что он пропустил карнавал в Рио в эти выходные. Как отмечается, это произойдет впервые за шесть лет.

— С большой радостью сообщаю, что я пропущу карнавал в Рио. Вот и все. На этот раз никаких дискуссий на этот счет, — сказал Неймар.