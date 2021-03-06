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Неймар, Верратти и Ди Мария за 5 дней до матча с «Барселоной» тренировались в общей группе «ПСЖ»

00:31
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В пятницу, 5 марта, Марко Верратти, Анхель Ди Мария и Неймар тренировались в общей группе. Таким образом, они могут успеть восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Игра состоится в среду, 10 марта.

Последние матчи парижской команды Верратти, Ди Мария и Неймар пропустили из-за повреждений.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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