Неймар вернулся в Париж
17:08
Нападающий «ПСЖ» Неймар вернулся во Францию. Он будет завершать свое восстановление после травмы в Париже, сообщает Sport.es.
Футболист ранее находился в Бразилии, где работал с членами медицинского штаба парижан.
Неймар получил травму связок голеностопа в матче «Сент-Этьен» — «ПСЖ» (1:3).
В концовке встречи защитник «Сент-Этьена» жестко сыграл против бразильского футболиста. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.
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