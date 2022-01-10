Неймар вернулся в Париж

Нападающий «ПСЖ» Неймар вернулся во Францию. Он будет завершать свое восстановление после травмы в Париже, сообщает Sport.es.

Футболист ранее находился в Бразилии, где работал с членами медицинского штаба парижан.

Неймар получил травму связок голеностопа в матче «Сент-Этьен» — «ПСЖ» (1:3).

В концовке встречи защитник «Сент-Этьена» жестко сыграл против бразильского футболиста. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.