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Неймар вернулся в Париж

17:08
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Нападающий «ПСЖ» Неймар вернулся во Францию. Он будет завершать свое восстановление после травмы в Париже, сообщает Sport.es.

Футболист ранее находился в Бразилии, где работал с членами медицинского штаба парижан.

Неймар получил травму связок голеностопа в матче «Сент-Этьен» — «ПСЖ» (1:3).

В концовке встречи защитник «Сент-Этьена» жестко сыграл против бразильского футболиста. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.

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Иван Шитик все материалы автора

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