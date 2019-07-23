Неймар - в составе "ПСЖ" на тур по Китаю

Нападающий "ПСЖ" Неймар отправится с клубом в тур по Китаю, это следует из состава опубликованного на официальном сайте парижан.

Турне стартует сегодня, 23 июля, и завершится 4 августа. В нем примут участие 23 футболиста.

Ранее Неймар не полетел с "ПСЖ" в Германию на товарищеский матч с "Нюрнбергом". Игроком интересуется сразу несколько клубов. "Барселона" готова предложить за него парижанам 100 миллионов евро, а также двух игроков из списка на выбор. "Ювентус" готов отдать за 27-летнего бразильца Блеза Матюиди, Пауло Дибалу и определенную суму денег.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.Трансферная стоимось нападающего, по данным transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за каталонскую команду с 2013 по 2017 год, за этот период он сыграл 186 матчей, в которых забил 105 голов и отдал 76 голевых передач.