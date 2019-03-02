Неймар: "В прошлом году моя травма была более болезненной"

Нападающий "ПСЖ" Неймар сравнил свою нынешнюю травму с той, которую получил в прошлом году. Тогда у него также был перелом плюсневой кости.

– Моя травма, полученная перед чемпионатом мира, отличается от нынешней, – цитирует Globo Неймара. – В прошлом году был перелом плюсневой кости, а также повреждение связок голеностопа. Поэтому восстановление было более длительным и болезненным. С голеностопом всегда тяжело, требуется больше времени.

Напомним, Неймар продолжает восстановление с 23 января.