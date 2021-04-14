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Неймар в ближайшие дни продлит контракт с «ПСЖ»

18:30
Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Неймар в ближайшие дни продлит контракт с парижским клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года, пишет в Twitter инсайдер Фабрицио Романо 14 апреля.

Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны», сумма трансфера составила 222 миллиона евро. Действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Вместе с командой бразилец трижды выигрывал чемпионат Франции, также на его счету Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны.

Накануне парижане уступили «Баварии» (0:1) в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей вышли в следующую стадию турнира.

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