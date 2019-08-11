"Неймар, уходи!" Фанаты "ПСЖ" обратились к бразильцу, оскорбив его

Болельщики "ПСЖ" на трибунах "Парк де Пренс" в матче 1-го тура чемпионата Франции с "Нимом" вывесили баннер, посвященный нападающему команды Неймару. Они написали "Неймар, уходи!" Также на протяжении большей части первого тайма фанаты "ПСЖ" исполняли оскорбительные кричалки в адрес бразильца.
Напомним, что Неймар изъявил желание покинуть "ПСЖ" и не был включен в заявку на игру с "Нимом", поскольку парижане ведут переговоры о продаже игрока.
Une petite banderole « Neymar casse toi », au Parc des Princes, virage Auteuil, avant @PSG_inside-@nimesolympique. #PSG #Neymar pic.twitter.com/X8eDbnCDao— Laurent Di Nardo (@LaurentDiNardo) August 11, 2019
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