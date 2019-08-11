"Неймар, уходи!" Фанаты "ПСЖ" обратились к бразильцу, оскорбив его

Болельщики "ПСЖ" на трибунах "Парк де Пренс" в матче 1-го тура чемпионата Франции с "Нимом" вывесили баннер, посвященный нападающему команды Неймару. Они написали "Неймар, уходи!" Также на протяжении большей части первого тайма фанаты "ПСЖ" исполняли оскорбительные кричалки в адрес бразильца.

Напомним, что Неймар изъявил желание покинуть "ПСЖ" и не был включен в заявку на игру с "Нимом", поскольку парижане ведут переговоры о продаже игрока.