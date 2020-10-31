Неймар требует от «ПСЖ» пятилетний контракт
Нападающий «ПСЖ» Неймар готов подписать новый контракт с клубом. По информации Foot Mercato, игрок сборной Бразилии требует те же условия, что были и в первом его контракте: 5-летний с зарплатой 36 миллионов евро в год.
Нынешний контракт 28-летнего бразильца рассчитан до 2022 года. Он выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В этом сезоне Неймар провел 6 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.