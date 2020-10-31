Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Неймар требует от «ПСЖ» пятилетний контракт

00:09
Неймар. Фото Instagram
Неймар. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов подписать новый контракт с клубом. По информации Foot Mercato, игрок сборной Бразилии требует те же условия, что были и в первом его контракте: 5-летний с зарплатой 36 миллионов евро в год.

Нынешний контракт 28-летнего бразильца рассчитан до 2022 года. Он выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В этом сезоне Неймар провел 6 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 передачи.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир