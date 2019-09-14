Неймар: «Те же рты, что кричали гадости в отношении меня весь матч, потом воспевали мой гол»

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о фанатах, которые оскорбляли его в матче 5-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром» (1:0).

27-летний бразилец провел первую игры за парижан и забил победный гол в добавленное время. Перед матчем его освистали фанаты, а также они вывесили несколько оскорбительных баннеров в его адрес.

— Те же рты, что кричали гадости в отношении меня весь матч, потом воспевали мой гол, — приводит Marca слова Неймара. — Они ненавидели меня 90 минут, но потом им пришлось праздновать. Мне грустно, что все так складывается, и мне грустно, что теперь каждая домашняя игра «ПСЖ» для меня будет как гостевая. Разногласия могут быть разные, но на матче болельщики должны поддерживать своих все 90 минут. Это важнее, чем унижать игроков.