Неймар: "Те, кто считает чемпионат Франции легким, ошибаются"

Нападающий "ПСЖ" Неймар​, который восстанавливается от травмы 5-й плюсневой кости, сравнил уровень лиги 1 и чемпионата Испании, сообщает Le10sport.

– Я согласен с Роналдинью: те, кто считает лигу 1 легкой, ошибаются. Здесь физика на очень высоком уровне. Выше, чем в Испании. В Испании больше качества, но лига 1 – это сложно.

Играть против двух линий, где по четыре двухметровых футболиста – это сложно. Нужно искать решения на поле.

Судейство? Судья контролирует игру, он начальник. Он должен свистеть и защищать любого игрока, а не только меня, – цитирует Неймара Le10sport.

В текущем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 23 играх за "ПСЖ", забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.

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