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Неймар сыграет с «Манчестер Юнайтед»

01:11
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после победы над «Нимом» в 7-м туре чемпионата Франции объяснил, почему нападающий Неймар пропустил игру. Бразилец не сыграл, так как ему был предоставлен отдых после матчей за сборную Бразилии.

Также немецкий специалист заверил, что Неймар сыграет против «Манчестер Юнайтед» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

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