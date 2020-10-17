Неймар сыграет с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после победы над «Нимом» в 7-м туре чемпионата Франции объяснил, почему нападающий Неймар пропустил игру. Бразилец не сыграл, так как ему был предоставлен отдых после матчей за сборную Бразилии.
Также немецкий специалист заверил, что Неймар сыграет против «Манчестер Юнайтед» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.