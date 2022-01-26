Неймар сфотографировался с Канье Уэстом на базе «ПСЖ»

Известный исполнитель Канье Уэст, который недавно поменял имя на Йе, посетил базу «ПСЖ». Он пообщался с игроками и сфотографировался с нападающим французского клуба Неймаром.

Neymar e Kanye West ? pic.twitter.com/dJVC0IRoPm — Memesneymar ? (@memesneymar) January 26, 2022

В 2018 году Уэст уже заявлял о намерении поменять имя на Йе. Он рассказывал, что Йе является частью его имени Канье, а также имеет религиозный смысл: слово «йе» чаще всего встречается в Библии и означает «ты».