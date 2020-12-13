Неймар сделал татуировку со словами Коби Брайанта
15:12
Форвард «ПСЖ» Неймар сделал татуировку с цитатой Коби Брайанта, который погиб в январе 2020 года. Об этом сообщается в Instagram тату мастера.
Таким образом футболист почтил память бывшего баскетболиста «Лейкерс».
«Люди не понимают, насколько я одержим победами», — такие слова Брайанта выбрал Неймар.
Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек погибли 26 января 2020 года в результате крушения вертолета в Калифорнии. Позже стало известно, что пилот во время полета был дезориентирован из-за плохих погодных условий.
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