Неймар сделал татуировку со словами Коби Брайанта

Форвард «ПСЖ» Неймар сделал татуировку с цитатой Коби Брайанта, который погиб в январе 2020 года. Об этом сообщается в Instagram тату мастера.

Таким образом футболист почтил память бывшего баскетболиста «Лейкерс».

«Люди не понимают, насколько я одержим победами», — такие слова Брайанта выбрал Неймар.

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек погибли 26 января 2020 года в результате крушения вертолета в Калифорнии. Позже стало известно, что пилот во время полета был дезориентирован из-за плохих погодных условий.