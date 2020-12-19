Неймар с юмором объяснил, почему в команде года нет игроков «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар с юмором отнесся к тому, что в команду года по версии ФИФА не попал ни один игрок парижского клуба. В августе парижане дошли до финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» занимается другим видом спорта", — написал Неймар в комментариях в Instagram.

Neymar ? propos de l'absence des joueurs du PSG dans le XI #TheBest.



«Le PSG joue ? un autre sport. «



(futtmais / IG) pic.twitter.com/RI8mOzmQz7 — BeFoot (@_BeFoot) December 18, 2020

Напомним, команда года FIFPro выглядит следующим образом: Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль») — Трент Александр-Арнолд (Англия, «Ливерпуль»), Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Альфонсо Дэйвис (Канада, «Бавария») — Джошуа Киммих (Германия, «Бавария»), Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Тиагу Алькантара (Испания, «Бавария» / «Ливерпуль») — Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»).