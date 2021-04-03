Неймар рвался в драку в подтрибунном помещении после матча с «Лиллем»
Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален с поля за нарушение правил на 90-й минуте матча 31-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».
Судя по видео из эфира Canal+, опубликованному в социальных сетях, красные карточки не остудили пыл футболистов. Неймар и Джало переговаривались на пути в подтрибунное помещение, а там бразилец из «ПСЖ» и вовсе начал рваться в драку. Благо, вокруг было много людей, и они не позволяли Неймару добраться до оппонента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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