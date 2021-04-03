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Неймар рвался в драку в подтрибунном помещении после матча с «Лиллем»

21:13
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Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален с поля за нарушение правил на 90-й минуте матча 31-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».

Судя по видео из эфира Canal+, опубликованному в социальных сетях, красные карточки не остудили пыл футболистов. Неймар и Джало переговаривались на пути в подтрибунное помещение, а там бразилец из «ПСЖ» и вовсе начал рваться в драку. Благо, вокруг было много людей, и они не позволяли Неймару добраться до оппонента.

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