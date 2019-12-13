Неймар решил снова судиться с «Барселоной»

Нападающий «ПСЖ» Неймар намерен подать новый иск против «Барселоны». Бразилец утверждает, что каталонский клуб не доплатила ему 3,5 миллиона евро за последний сезон в составе чемпиона Испании, сообщает El Mundo Deportivo.

Ранее Неймар судился с «Барселоной» за 43,6 миллиона евро, но отозвал свой иск ради того, чтобы наладить отношения с клубом, в который он намеревался вернуться. Однако сделка сорвалась.

Как сообщает испанское издание, существовала договоренность, что, несмотря на отзыв иска, «Барселона» все-таки заплатит Неймару эти 3,5 миллиона, но не сдержала слово.

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