Неймар развлекался в Барселоне, когда «ПСЖ» играл с «Брестом»

В матче 13-го тура чемпионата Франции «Брест» принимал «ПСЖ». Нападающий Неймар пропускал эту встречу из-за травмы.

По информации, El Mundo Deportivo, южноамериканец по-своему воспользовался вынужденной паузой и отправился в столицу Каталонии. Там он вечером в субботу, 9 ноября, был замечен на одной из вечеринок, а ночь на воскресенье провел в одном из отелей Барселоны.

Некоторые друзья бразильца в тот день посетили матч «Барселона» — «Сельта» (4:1), который проводился на «Камп Ноу».

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр