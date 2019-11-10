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Неймар развлекался в Барселоне, когда «ПСЖ» играл с «Брестом»

16:38
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В матче 13-го тура чемпионата Франции «Брест» принимал «ПСЖ». Нападающий Неймар пропускал эту встречу из-за травмы.

По информации, El Mundo Deportivo, южноамериканец по-своему воспользовался вынужденной паузой и отправился в столицу Каталонии. Там он вечером в субботу, 9 ноября, был замечен на одной из вечеринок, а ночь на воскресенье провел в одном из отелей Барселоны.

Некоторые друзья бразильца в тот день посетили матч «Барселона» — «Сельта» (4:1), который проводился на «Камп Ноу».

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