Неймар расстроен тем, что болельщики не следят за успехами сборной Бразилии

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар высказался по поводу того, что болельщики практически не следят за выступлениями национальной команды.

«Сборная Бразилии сейчас отдалилась от фанатов. Не знаю, как это вышло, но о наших играх мало говорят. Печально быть частью поколения сборной Бразилии, которое не чувствует свою значимость, когда играет», — приводит слова Неймара Goal.com.

Футболист играет за сборную Бразилии с 2010 года.