Неймар пропустит 10 недель. Футболисту не будут проводить операцию

Нападающий "ПСЖ" Неймар пропустит 10 недель в связи с консервативным лечением 5-плюсневой кости правой ноги, сообщает официальный сайт парижан. 26-летний бразилец не примет участия в обоих матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

После углубленного медосмотра врачи "ПСЖ" приняли решение не проводить операцию на травмированной ноге Неймара.

Напомним, что бразильский форвард получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура"​ (2:0). Первоначальные тесты показали, что у Неймара форварда редицив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, перелом которой он получил в феврале прошлого года.

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