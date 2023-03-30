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Сегодня, 10:06

Неймар проиграл 1 миллион евро на ставках в прямом эфире

Мария Гусева
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Неймар.
Фото Скриншот из трансляции.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар проиграл 1 миллион евро на сайте онлайн-ставок, сообщает Yahoo Sports.

Во время игры 31-летний футболист вел прямой эфир в своей социальной сети. Неймар менее чем за час проиграл крупную сумму денег. После этого форвард пошутил над ситуацией, изобразив плач под песню из фильма «Титаник».

Вскоре после окончания стрима страница Неймара в Twitter была взломана. От имени футболиста были опубликованы четыре поста, после чего доступ к аккаунту был закрыт, а опубликованные записи удалены.

В сезоне-2022/23 Неймар провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач. В марте бразилец перенес операцию по восстановлению связок голеностопа и больше не сыграет в этом сезоне.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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31.03 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
1.04 18:00
Осер – Труа
 - : -
1.04 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 - : -
2.04 16:00
Анже – Ницца
 - : -
2.04 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
2.04 16:00
Клермон Фут – Аяччо
 - : -
2.04 16:00
Нант – Реймс
 - : -
2.04 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
2.04 21:45
ПСЖ – Лион
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 21 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 22 2 2
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