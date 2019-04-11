Неймар приступил к тренировкам в общей группе

Нападающий "ПСЖ" Неймар вернулся в общую группу, сообщает официальный Твиттер парижан. 27-летний бразилец восстановился после перелома пятой плюсневой кости ноги, полученного 23 января во время матча 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0).
🔛🏋️♂️ @neymarjr is 🔙 😀– Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 11 апреля 2019 г.
🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/cXwtN0t1AQ
В текущем сезоне Неймар провел 23 матча за "ПСЖ", забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи. Парижане занимают 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 81 очко.
Загрузка...