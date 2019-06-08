Неймар прибыл в полицию для дачи показаний на инвалидной коляске

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар прибыл в полицейский участок для дачи показаний по делу об изнасиловании, информирует AS. Форвард был на инвалидной коляске.

Неймар получил травму голеностопа в товарищеском матче с Катаром. По предварительной информации, бразильцу может потребоваться до четырех месяцев восстановления, если понадобится операция.

Напомним, что ранее модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании. По ее словам, 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле.





