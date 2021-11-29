Неймар получил растяжение связок голеностопа. Он пройдет повторное медобследование через 72 часа

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил растяжение связок голеностопа. Бразилец пройдет повторное обследование через 72 часа, сообщает RMC Sport.

По предварительным данным, из-за повреждения он пропустит 6-8 недель.

Неймар был травмирован в концовке второго тайма. Бразилец подвернул левый голеностоп после подката защитника соперников. Игроку несколько минут оказывали помощь, и в итоге его унесли с поля на носилках. Стадион форвард покидал на костылях.