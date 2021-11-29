Неймар получил растяжение связок голеностопа. Он пройдет повторное медобследование через 72 часа
18:13
Нападающий «ПСЖ» Неймар получил растяжение связок голеностопа. Бразилец пройдет повторное обследование через 72 часа, сообщает RMC Sport.
По предварительным данным, из-за повреждения он пропустит 6-8 недель.
Неймар был травмирован в концовке второго тайма. Бразилец подвернул левый голеностоп после подката защитника соперников. Игроку несколько минут оказывали помощь, и в итоге его унесли с поля на носилках. Стадион форвард покидал на костылях.
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