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Неймар получил растяжение связок голеностопа. Он пройдет повторное медобследование через 72 часа

18:13
Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Неймар получил растяжение связок голеностопа. Бразилец пройдет повторное обследование через 72 часа, сообщает RMC Sport.

По предварительным данным, из-за повреждения он пропустит 6-8 недель.

Неймар был травмирован в концовке второго тайма. Бразилец подвернул левый голеностоп после подката защитника соперников. Игроку несколько минут оказывали помощь, и в итоге его унесли с поля на носилках. Стадион форвард покидал на костылях.

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Иван Шитик все материалы автора

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