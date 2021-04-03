Неймар получил красную карточку в матче «ПСЖ» — «Лилль»
Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален с поля за нарушение правил на 90-й минуте матча 31-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».
29-летний бразильский футболист получил вторую желтую карточку во встрече с «Лиллем» и вторую красную в текущем сезоне лиги 1.
На счету Неймара в нынешнем сезоне провел 20 игр за парижан и забил 13 голов.
Неймар снова взялся за грязные выходки ?— Матч ТВ (@MatchTV) April 3, 2021
Два некрасивых поступка привели к справедливому удалению ? pic.twitter.com/qnIYCcvqf6
RED CARD FOR NEYMAR! ?— Goal (@goal) April 3, 2021
PSG have lost their heads ? pic.twitter.com/OE4lf4d2r3
Neymar has now been sent off three times in Ligue 1 since the start of 2020, more than any other player in the competition. pic.twitter.com/nqXWeO3avP— Squawka Football (@Squawka) April 3, 2021
Методология
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