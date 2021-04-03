Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Неймар получил красную карточку в матче «ПСЖ» — «Лилль»

19:54
Неймар. Фото Reuters
Неймар. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален с поля за нарушение правил на 90-й минуте матча 31-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».

29-летний бразильский футболист получил вторую желтую карточку во встрече с «Лиллем» и вторую красную в текущем сезоне лиги 1.

На счету Неймара в нынешнем сезоне провел 20 игр за парижан и забил 13 голов.

ПСЖ — Лилль

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...