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Неймар покинул сборную Бразилии и улетел во Францию

06:54
Неймар. Фото Instagram
Неймар. Фото Instagram
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Нападающий «ПСЖ» Неймар покинул расположение сборной Бразилии. Как сообщает Globo Esporte, после осмтора врачом национальной команды, игрок отправился в свой клуб.

Ранее стало известно, что Неймар пропустит матч против Венесуэлы в отборочном турнире чемпионата мира-2022, запланированный на субботу. Однако тренерский штаб надеялся, что нападающий сможет сыграть во вторник. Тем не менее, обследование, проведенное в Сан-Паулу в четверг вечером, показало, что игрок не сможет восстановиться после травмы приводящей мышцы левой ноги к встрече с Уругваем.

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