Неймар покинул сборную Бразилии и улетел во Францию

Нападающий «ПСЖ» Неймар покинул расположение сборной Бразилии. Как сообщает Globo Esporte, после осмтора врачом национальной команды, игрок отправился в свой клуб.

Ранее стало известно, что Неймар пропустит матч против Венесуэлы в отборочном турнире чемпионата мира-2022, запланированный на субботу. Однако тренерский штаб надеялся, что нападающий сможет сыграть во вторник. Тем не менее, обследование, проведенное в Сан-Паулу в четверг вечером, показало, что игрок не сможет восстановиться после травмы приводящей мышцы левой ноги к встрече с Уругваем.