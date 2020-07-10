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Неймар показал, как прокинул мяч между ног Мбаппе на тренировке «ПСЖ»

10 июля 2020, 18:52
Неймар и Кильян Мбаппе. Фото Reuters
Неймар и Кильян Мбаппе. Фото Reuters
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Форвард «ПСЖ» Неймар опубликовал новую сторис в Instagram, где показал видео с тренировки парижан. В одном из эпизодов 28-летний бразильский футболист прокинул мяч между ног одноклубника Кильяна Мбаппе.

Сезон-2019/20 был досрочно завершен во Франции из-за пандемии коронавируса. «ПСЖ» стал чемпионом страны.

В прошедшем сезоне Неймар провел 22 матча за «ПСЖ», забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

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