Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Неймар показал, как играет на рояле в майке Коби Брайанта

12:21
Неймар. Фото instagram.com
Неймар. Фото instagram.com
Теги:

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар опубликовал новые сторис в своем Instagram. 28-летний бразилец в майке легенды «Лейкерс» Коби Брайанта сыграл несколько композиций на рояле друга.

В конце марта Неймар отправился в родную Бразилию из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что нападающий по-прежнему входит в сферу интересов «Барселоны».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4143
Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир