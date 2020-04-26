Неймар показал, как играет на рояле в майке Коби Брайанта
12:21
Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар опубликовал новые сторис в своем Instagram. 28-летний бразилец в майке легенды «Лейкерс» Коби Брайанта сыграл несколько композиций на рояле друга.
В конце марта Неймар отправился в родную Бразилию из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что нападающий по-прежнему входит в сферу интересов «Барселоны».
Пианист Неймар. Найдёт себя после футбола pic.twitter.com/hRikfGipOK— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) April 26, 2020
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