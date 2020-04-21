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Неймар похвастался крепким прессом и обратился к фанатам

23:07
Неймар. Фото instagram.com
Неймар. Фото instagram.com
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Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 28-летний бразилец сделал фото на улице в то время, когда принимал душ в одних шортах.

Неймар продемонстрировал подписчикам свою физическую форму.

«Еще один день. Держитесь и будьте в безопасности», — подписал фото форвард.

Ранее сообщалось, что в конце марта Неймар отправился в родную Бразилию из-за пандемии коронавируса.

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