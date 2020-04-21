Неймар похвастался крепким прессом и обратился к фанатам
23:07
Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 28-летний бразилец сделал фото на улице в то время, когда принимал душ в одних шортах.
Неймар продемонстрировал подписчикам свою физическую форму.
«Еще один день. Держитесь и будьте в безопасности», — подписал фото форвард.
Ранее сообщалось, что в конце марта Неймар отправился в родную Бразилию из-за пандемии коронавируса.
Опрос
проголосовало: 2969Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020