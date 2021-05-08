Неймар подписал новый контракт с «ПСЖ»
«ПСЖ» объявил о продлении контракта с нападающим Неймаром. Новое соглашение с 29-летним бразильцем рассчитано на четыре года и истечет в 2025-м.
Прежний контракт Неймара истекал в 2022 году. Бразилец перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны», сумма трансфера составила 222 миллиона евро.
Напомним, что в последнее время ходили разговоры о том, что Неймар хочет вернуться в «Барселону», а для каталонцев нападающий якобы был главной трансферной целью летом.
Вместе с «ПСЖ» бразилец трижды выигрывал чемпионат Франции, также на его счету Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны.
В этом сезоне Неймар провел 27 матчей в Лиге 1, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
???#NeymarJr2025 pic.twitter.com/nNKvR52c4O— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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