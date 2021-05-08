Неймар подписал новый контракт с «ПСЖ»

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с нападающим Неймаром. Новое соглашение с 29-летним бразильцем рассчитано на четыре года и истечет в 2025-м.

Прежний контракт Неймара истекал в 2022 году. Бразилец перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны», сумма трансфера составила 222 миллиона евро.

Напомним, что в последнее время ходили разговоры о том, что Неймар хочет вернуться в «Барселону», а для каталонцев нападающий якобы был главной трансферной целью летом.

Вместе с «ПСЖ» бразилец трижды выигрывал чемпионат Франции, также на его счету Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны.

В этом сезоне Неймар провел 27 матчей в Лиге 1, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.