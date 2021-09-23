Неймар поддержал Пакету, получившего желтую карточку после финта

Нападающий «ПСЖ» Неймар поддержал полузащитника «Лиона» Лукаса Пакету. Бразильский хавбек получил желтую карточку в концовке матча против «Труа».

Игрок совершил финт «радуга», чем вызвал недовольство у соперника. После этого игроков возникла словесная перепалка, по итогам которой Пакета получил желтую карточку.

«Очень грустно видеть этот эпизод с желтой карточкой Пакеты... В прошлом году такое случилось и со мной! И я до сих пор не знаю почему! Джога Бонито умирает. Наслаждайтесь, пока есть время... или сражайте, чтобы она вернулась!» — написал Неймар в Instagram.