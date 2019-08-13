Неймар отрывается на концерте подруги в Португалии. Видео

Нападающий "ПСЖ" Неймар весело провел время в Португалии на концерте своей подруги Паулы Фернандес, cоответствующим видео футболист поделился в Instagram.

Как сообщает Marcа, в ходе концерта Неймар выходил на сцену и позировал за кулисами со своим отцом и остальными членами группы. Отметим, что в настоящий момент решается вопрос о его будущем "ПСЖ", как сообщалось ранее, представители "Барселоны" отправились в Париж на переговоры по игроку. Сине-гранатовые готовы заплатить за 27-летнего бразильца 80 миллионов евро, а также отдать права на нападающего Филиппе Коутинью.

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.