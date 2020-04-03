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Неймар отрицает, что во время изоляции не тренируется

12:17
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Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что в период ограничений из-за пандемии коронавируса продолжает поддерживать физическую форму. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что после возвращения в Бразилию из Франции Неймар перестал тренироваться.

— Я пользуюсь моментом социального дистанцирования и поддерживаю свою физическую форму, — цитирует Globo Неймара. — Мой тренер по физподготовке разработал интенсивную программу тренировок, чтобы я был готов к возвращению в игру.

Личный тренер Неймара Рикардо Роза рассказал, что подготовил для форварда разнообразную тренировочную программу.

— Неймар много работает над своей формой на песке, — сказал тренер. — Мы делаем конкретную работу, например, занимаемся футболом и волейболом на песке, вносим разнообразие. Это никакой не отдых. Поэтому мы поддерживаем Неймара в форме, максимально варьируя упражнения.

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