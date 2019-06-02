Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар в своем Инстаграме опубликовал видео с реакцией на обвинения в изнасиловании. Ранее появилась информация, что инцидент произошел 15 мая в парижском отеле.

Женщина рассказала, что Неймар заплатил за ее билет в Париж. Она прибыла во французскую столицу 15 мая и остановилась в отеле Sofitel Paris. Футболист "ПСЖ" прибыл в тот же день около 8 часов вечера и был "явно пьян". Жертва сказала, что они разговаривали, "обменялись ласками", но в определенный момент Неймар стал агрессивным и через насилие практиковал половые сношения против ее воли".

– Из-за вымогательства мне приходится разоблачать свою личную жизнь и то, что происходит в моей семье, – подписал видео Неймар.

СМИ: Неймар обвиняется в изнасиловании