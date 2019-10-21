Нападающий «ПСЖ» Неймар сравнил отношения с болельщиками с отношениями мужчины и женщины.

— Все в порядке, я чувствую себя в Париже счастливым, — приводит слова 27-летнего бразильца L'Equipe. — Я игрок этого клуба, профессионал и выложусь на 100%, чтобы подарить «ПСЖ» победы во всех турнирах, в том числе Лиге чемпионов.

Надеюсь, со временем болельщики снова полюбят меня. Я понимаю их реакцию, но прошу понять меня. Я хотел найти свое счастье в Испании, но все же остался в «ПСЖ». Отношения с болельщиками — как отношения женщины и мужчины: случаются ссоры, но любовь всегда берет верх.

В минувшее трансферное окно форвард мог покинуть Францию. К Неймару активный интерес проявляли «Барселона» и «Реал», которые все лето вели переговоры о возможном трансфере.