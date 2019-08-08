Неймар опубликовал фотографию с Зиданом

Нападающий "ПСЖ" Неймар опубликовал в своем Instagram новые сториз. 27-летний бразилец разместил фотографию с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.

Форвард поделился с подписчиками публикацией игрока в мини-футбол Фалькао, который опубликовал снимок с благотворительного матча. На фотографии также присутствует экс-футболист мадридской команды Роналдо.

Ранее сообщалось, что Неймар может перейти из "ПСЖ" в "Реал".

​В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро.