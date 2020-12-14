Неймар объяснил, почему он плакал после травмы

Нападающий «ПСЖ» Неймар в сторис Instagram прокомментировал свою травму, полученную в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (0:1).

В матче лиги 1, который прошел в воскресенье, 13 декабря, хавбек лионцев Тиагу Мендес сделал жесткий подкат под бразильца, за что получил красную карточку. Неймар покинул поле в слезах и на носилках.

«Мои слезы были вызваны болью, страхом, тревогой и безнадежностью, — написал Неймар. —Возникли плохие мысли, связанные с операцией и костылями. Могло быть и хуже. Бог снова спас меня от чего-то серьезного. Время восстанавливаться и возвращаться как можно скорее».

Ранее сообщалось, что футболист избежал перелома и завтра, 15 декабря, станет известна степень серьезности его растяжения.