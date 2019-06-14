Неймар – о предполагаемом изнасиловании: "Правда рано или поздно станет известна"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар после допроса в полицейском участке по делу об изнасиловании выразил уверенность, что его признают невиновным.

– Я спокоен, благодарю людей за поддержку, – цитирует Marca Неймара. - Правда рано или поздно станет известна.

Напомним, футболиста в изнасиловании обвинила бразильская модель Нажила Триндаде. Она подала заявление в полицию, в котором сообщила, что 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. По ее словам, Неймар бил ее и вел себя грубо. Кроме того, девушка назвала его наркоманом.

Неймара обвиняют в изнасиловании. Он говорит, что это шантаж