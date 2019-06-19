Неймар: "Не желаю играть за "ПСЖ", хочу вернуться домой"

Нападающий "ПСЖ" Неймар сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, что хочет покинуть клуб и вернуться в "Барселону".

– Я больше не хочу здесь играть. Я хочу вернуться домой, откуда мне не стоило уходить, – цитирует Неймара AS со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов предложить "ПСЖ" за бразильца 100 миллионов евро, а также как минимум одного из трех своих игроков: Усмана Дембеле, Ивана Ракитича или Самюэля Юмтити.

Неймар был приобретен парижанами у "Барселоны" за 222 миллиона евро.