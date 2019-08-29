Неймар не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Метцом»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель перед матчем 4-го тура чемпионата Франции против «Метца» отметил, что нападающий Неймар не сыграет в этой встрече, сообщает Yahoo Sport France. Встреча пройдет 30 августа, начало — в 21.45 (мск).

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «ПСЖ» ведут активные переговоры о переходе 27-летнего бразильца. В текущем сезоне Неймар не играл за парижан.

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