Неймар не сыграет с «Ренном»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не примет участия в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Ренна». Сегодня стало известно, что он вернулся к тренировкам с командой. Он ранее пропустил игру за Суперкубок Франции также против «Ренна» (2:1) и матч 1-го тура лиги 1 против «Нима» (3:0).

— Неймар не закончил тренировку в общей группе, для него слишком рано выходить на матч, — цитирует AFP главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля.

Причиной пропуска игр называлась травма лодыжки, однако это также может быть связано с неопределенностью будущего бразильца. Этим летом его хочет вернуть «Барселона», из которой Неймар ушел в «ПСЖ» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Также на футболиста претендует «Реал». По неофициальной информации, президент мадридцев Флорентино Перес взял кредит на приобретение Неймара.