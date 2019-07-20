Неймар не полетел с "ПСЖ" на матч в Германию

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар не включен в список из 23 футболистов, которые полетят с командой в Германию, сообщается в официальном Twitter клуба.

Парижский клуб сегодня 20 июля проведет товарищеский матч с "Нюрнбергом".

Ранее игроком интересовалась "Барселона", которая предложила за него парижанам 100 миллионов евро, а также двух игроков из списка на выбор. В список футболистов, которых "Барселона" готова отдать за Неймара вошли: полузащитник Иван Ракитич, защитник Нелсон Семеду, нападающие Филиппе Коутинью, Малком и Усман Дембеле.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Трансферная стоимось нападающего, по данным transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, за этот период он сыграл за испанский клуб 186 матчей, в которых забил 105 голов и отдал 76 голевых передач.