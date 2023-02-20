Неймар не хочет покидать «ПСЖ», Месси может не подписать новый контракт

Руководство «ПСЖ» в следующем сезоне намерено делать основную ставку на нападающего Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.

Из-за этого форвард Лионель Месси склоняется к тому, чтобы не подписывать новый контракт с парижским клубом.

А вот нападающий Неймар хотел бы остаться в Париже. Хотя он понимает, что «ПСЖ» может попробовать продать его предстоящим летом.

По данным L'Equipe, парижане рассматривают возможность подписать сразу трех игроков из чемпионата Германии: Маркуса Тюрама и Ману Коне из гладбахской «Боруссии» и Рандаля Коло Муани из «Айнтрахта».

Трансфер Коло Муани может стоить клубу 80-100 миллионов евро, сделка по Коне оценивается в 25-35 миллионов, а Тюрам и вовсе может перейти в «ПСЖ» бесплатно, так как его контракт с «Боруссией» истекает уже летом.

Контракт 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года, 31-летнего бразильца — до лета 2025-го.

В нынешнем сезоне Месси забил 11 голов и сделал 10 голевых передач в 19 матчах лиги 1. На счету Неймара 13 голов и 11 передач в 20 встречах.