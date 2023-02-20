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Сегодня, 23:04

Неймар не хочет покидать «ПСЖ», Месси может не подписать новый контракт

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство «ПСЖ» в следующем сезоне намерено делать основную ставку на нападающего Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.

Из-за этого форвард Лионель Месси склоняется к тому, чтобы не подписывать новый контракт с парижским клубом.

А вот нападающий Неймар хотел бы остаться в Париже. Хотя он понимает, что «ПСЖ» может попробовать продать его предстоящим летом.

По данным L'Equipe, парижане рассматривают возможность подписать сразу трех игроков из чемпионата Германии: Маркуса Тюрама и Ману Коне из гладбахской «Боруссии» и Рандаля Коло Муани из «Айнтрахта».

Трансфер Коло Муани может стоить клубу 80-100 миллионов евро, сделка по Коне оценивается в 25-35 миллионов, а Тюрам и вовсе может перейти в «ПСЖ» бесплатно, так как его контракт с «Боруссией» истекает уже летом.

Контракт 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года, 31-летнего бразильца — до лета 2025-го.

В нынешнем сезоне Месси забил 11 голов и сделал 10 голевых передач в 19 матчах лиги 1. На счету Неймара 13 голов и 11 передач в 20 встречах.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
4
 Ланс 24 14 7 3 38-19 49
5
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
6
 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
7
 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
8
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 24 4 8 12 25-40 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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38 тур
24.02 23:00
Лилль – Брест
 - : -
25.02 19:00
Анже – Лион
 - : -
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 - : -
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
26.02 19:05
Монако – Ницца
 - : -
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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