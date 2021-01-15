Неймар назвал свое главное достоинство

Нападающий «ПСЖ» Неймар считает мужество своим главным достоинством.

«Я могу себя назвать храбрым человеком, мужество — мое главное достоинство. Сейчас сложно предположить, что люди видят во мне, ранее, в детском возрасте это было намного проще. Я всегда выделялся среди сверстников, играл за старших ребят. Из-за этого и стал популярным в родном городе», — заявил бразилец в интервью изданию Gaffer.

Помимо этого, Неймар назвал себя кумиром миллионов и иконой спорта.

В нынешнем сезоне лиги 1 28-летний бразилец провел 7 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.