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Неймар назвал пятерку лучших игроков мира. В списке нет Роналду

22:22
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Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал пять лучших игроков в мире, в список не попал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Также бразилец перечислил футболистов, с которыми хотел бы выйти на поле.

— Пять лучших? Лионель Месси, Луис Суарес, Кильян Мбаппе, Поль Погба и Эден Азар, — цитирует бразильца Tuttomercatoweb. — Есть много футболистов, с которыми бы хотел сыграть. Ромарио — один из них, с Рональдо играл в прощальном матче. Также хотел бы с Зиданом и Ибрагимовичем.

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