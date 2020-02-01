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Неймар надел футболку Коби Брайанта перед матчем с «Монпелье»

21:02
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Нападающий «ПСЖ» Неймар перед матчем 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» в память о баскетболисте Коби Брайанте надел футболку с его именем и номером.

27-летний бразилец узнал о гибели 41-летнего Брайанта в перерыве гостевого матча 21-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Тогда он свой второй мяч в игре посвятил ему, показав руками номер «24».

Напомним, 26 января 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще 7 человек, включая пилота, погибли при крушении вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

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