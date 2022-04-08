Неймар начнет следующий сезон в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар останется в команде как минимум на год. Ни у одного клуба нет финансовых возможностей, чтобы осуществить его переход, утверждает L'Equipe.

Другие клубы также отпугивает высокая зарплата 30-летрего бразильца. Так что пока парижане не получали ни одного предложения.

В текущем сезоне Неймар провел 21 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.