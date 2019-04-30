Нападающий "ПСЖ" Неймар может поплатиться за свое поведение после поражения от "Ренна" в финале Кубка Франции. Бразилец повздорил с фанатом, который начал его критиковать.

По информации Super.FC, Неймар может потерять место в сборной Бразилии, так как ранее главный тренер бразильцев Тите не стал вызывать в команду вингера "Ювентуса" Дугласа Косту за то, что тот плюнул в болельщика. Тем не менее, в случае с игроком парижан все может ограничиться лишением капитанской повязки.

В среду состоится заседание дисциплинарного комитета профессиональной футбольной лиги Франции по этому инциденту. Неймару грозит дисквалификация до 8 матчей.

"Я не оскорблял Неймара!" Болельщик – о стычке с нападающим "ПСЖ"